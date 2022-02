Green pass, Salvini-Meloni alleati in aula per l'abolizione: terremoto in maggioranza. E Forza Italia... (Di martedì 22 febbraio 2022) A pochi giorni dalla "crisi" sul dl Milleproroghe - con l'esecutivo andato sotto ben 4 volte - è stato il nodo Green pass a spaccare ancora la maggioranza e a mettere alla prova la "parola" minacciata da Mario Draghi («Così non si va avanti», aveva intimato ai capidelegazione). A smarcarsi, stavolta, solo la Lega. Oggetto della contesa? La sospensione della carta verde con la fine dello stato di emergenza. Conclusione? Emendamento del Carroccio - su cui si è riformato l'asse con Fratelli d'Italia - respinto ma frattura plastica all'interno della compagine di salute pubblica: da segnalare, infatti, che anche Forza Italia sullo stop alle restrizioni ha dato segnali di irrequietezza. Riavvolgiamo il nastro. Matteo Salvini, già in mattinata, non aveva nascosto la sua ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) A pochi giorni dalla "crisi" sul dl Milleproroghe - con l'esecutivo andato sotto ben 4 volte - è stato il nodoa spaccare ancora lae a mettere alla prova la "parola" minacciata da Mario Draghi («Così non si va avanti», aveva intimato ai capidelegazione). A smarcarsi, stavolta, solo la Lega. Oggetto della contesa? La sospensione della carta verde con la fine dello stato di emergenza. Conclusione? Emendamento del Carroccio - su cui si è riformato l'asse con Fratelli d'- respinto ma frattura plastica all'interno della compagine di salute pubblica: da segnalare, infatti, che anchesullo stop alle restrizioni ha dato segnali di irrequietezza. Riavvolgiamo il nastro. Matteo, già in mattinata, non aveva nascosto la sua ...

