Green pass | Becchi | “Da Lega forte messaggio a Draghi”

(Adnkronos) – "In commissione Affari sociali non è passato un emendamento per l'eliminazione del Green pass. Era un fatto scontato. Soltanto i polli potevano pensare che il blitz riuscisse. La Lega però compatta votando l'emendamento ha voluto lanciare un messaggio a Draghi: non accetterà la fine dello stato di emergenza e il mantenimento del Green pass. E sappiamo che un ulteriore prolungamento dopo il 31 marzo dello stato di emergenza è impossibile". Così Paolo Becchi, professore di filosofia del diritto a Genova all'AdnKronos, all'indomani dello strappo del Carroccio che ha tentato di far approvare un emendamento in cui si chiedeva la sospensione del certificato verde dal 31 marzo. "Dunque Draghi dovrà ben ..."

