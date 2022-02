Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo positivo al Covid, assente in trasmissione: come sta? Ultimi aggiornamenti (Di martedì 22 febbraio 2022) Manuel Bortuzzo è risultato positivo al Covid proprio ieri e per questo motivo non è stato presente in studio durante l’ultima puntata del GF Vip 6. Ma come sta il giovane nuotatore? Leggi anche: Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli in nomination chiede di uscire «Largo ai giovani, andate a fare in culo» (VIDEO) Manuel Bortuzzo... Leggi su donnapop (Di martedì 22 febbraio 2022)è risultatoalproprio ieri e per questo motivo non èto presente in studio durante l’ultima puntata del GF Vip 6. Mail giovane nuotatore? Leggi anche:Vip, Katia Ricciarelli in nomination chiede di uscire «Largo ai giovani, andate a fare in culo» (VIDEO)...

