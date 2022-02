Grande Fratello Vip 6: l’opinione di Anelante sulla quarantatreesima puntata (Di martedì 22 febbraio 2022) Ieri è andata in onda la quarantatreesima puntata del Gf Vip 6. A seguire eccovi l’opinione di uno dei nostri utenti più apprezzati, Anelante: Preventivamente: scusate il pippone! Detto questo… ANCORA il fake triangolo. Fino alle 23 circa del 21 febbraio, e poi ancora dalla mezzanotte in poi. A tre settimane dalla fine vegetano per la casa ancora QUATTORDICI, dicasi QUATTORDICI, poveracci, che per il 14 marzo dovrebbero arrivare a CINQUE, quindi andrebbero anche un attimino tirate le fila della situazione. E si sta ancora a mettere al centro di tutto un concorrente squalificato, una tizia che è entrata l’altro ieri e la cocca designata della compagnia. Partiamo da un presupposto tragico: ad ogni giro di Gf Vip Alfonso Signorini (quale conduttore e/o autore e/o opinionista li ha infestati tutti) si intignisce su ... Leggi su isaechia (Di martedì 22 febbraio 2022) Ieri è andata in onda ladel Gf Vip 6. A seguire eccovidi uno dei nostri utenti più apprezzati,: Preventivamente: scusate il pippone! Detto questo… ANCORA il fake triangolo. Fino alle 23 circa del 21 febbraio, e poi ancora dalla mezzanotte in poi. A tre settimane dalla fine vegetano per la casa ancora QUATTORDICI, dicasi QUATTORDICI, poveracci, che per il 14 marzo dovrebbero arrivare a CINQUE, quindi andrebbero anche un attimino tirate le fila della situazione. E si sta ancora a mettere al centro di tutto un concorrente squalificato, una tizia che è entrata l’altro ieri e la cocca designata della compagnia. Partiamo da un presupposto tragico: ad ogni giro di Gf Vip Alfonso Signorini (quale conduttore e/o autore e/o opinionista li ha infestati tutti) si intignisce su ...

