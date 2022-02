Gran Galà del Calcio: aperte le votazioni per il miglior gol 2020/21 (Di martedì 22 febbraio 2022) Torna il Gran Galà del Calcio AIC: da oggi si può votare il miglior gol della passata stagione. Decidono i tifosi Torna il Gran Galà del Calcio AIC, l’esclusivo appuntamento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori, presieduta da Umberto Calcagno, in collaborazione con l’agenzia di sport marketing ed eventi DA di Demetrio Albertini. Prima dell’annuncio delle shortlist previsto per la prossima settimana, oggi si apre il sondaggio per decretare il gol più bello della stagione 2020-21 sia al maschile che al femminile. Si tratta di “Vota il Gol by TIMVISION” che, al contrario di tutti gli altri riconoscimenti assegnati al Gran Galà del Calcio, è l’unico in cui il risultato sarà determinato ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Torna ildelAIC: da oggi si può votare ilgol della passata stagione. Decidono i tifosi Torna ildelAIC, l’esclusivo appuntamento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori, presieduta da Umberto Calcagno, in collaborazione con l’agenzia di sport marketing ed eventi DA di Demetrio Albertini. Prima dell’annuncio delle shortlist previsto per la prossima settimana, oggi si apre il sondaggio per decretare il gol più bello della stagione-21 sia al maschile che al femminile. Si tratta di “Vota il Gol by TIMVISION” che, al contrario di tutti gli altri riconoscimenti assegnati aldel, è l’unico in cui il risultato sarà determinato ...

Advertising

CalcioNews24 : #GranGaladelCalcio: aperte le votazioni per il miglior gol - junews24com : Gran Galà del Calcio, un bianconero candidato per il miglior gol 2020-2021 - - LazioNews_24 : I modi per votare ?? - venti4ore : Torna il Gran Gala dell’Aic, top gol 2020/21 lo decidono tifosi - ScMotorieSelmi : Torna il Gran Gala dell'Aic, top gol 2020/21 lo decidono tifosi -