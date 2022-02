Gran finale di “Michelle Impossible”: anticipazioni di mercoledì 23 febbraio (Di martedì 22 febbraio 2022) Gran finale di “Michelle Impossible” con Michelle Hunziker: anticipazioni di mercoledì 23 febbraio Domani, mercoledì 23 febbraio, in prima serata su Canale 5, Gran finale di “Michelle Impossible” con Michelle Hunziker. All’esordio, il programma ha conquistato pubblico, critica e social. Anche in questo secondo e ultimo appuntamento, Michelle Hunziker col supporto dell’orchestra e del corpo di ballo, conduce, canta, balla e prosegue il racconto dei suoi strepitosi 25 anni di carriera, anche grazie alla presenza di amici e colleghi. Leggi anche –> crisi russia ucraina a rischio la sede della finale di champions Tra i ... Leggi su 361magazine (Di martedì 22 febbraio 2022)di “” conHunziker:23Domani, mercoledì 23, in prima serata su Canale 5,di “” conHunziker. All’esordio, il programma ha conquistato pubblico, critica e social. Anche in questo secondo e ultimo appuntamento,Hunziker col supporto dell’orchestra e del corpo di ballo, conduce, canta, balla e prosegue il racconto dei suoi strepitosi 25 anni di carriera, anche grazie alla presenza di amici e colleghi. Leggi anche –> crisi russia ucraina a rischio la sede delladi champions Tra i ...

