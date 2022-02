Graduatorie di Istituto, dopo il 31 dicembre incarichi sino al termine delle lezioni. Si può lasciare supplenza breve? (Di martedì 22 febbraio 2022) Quale termine ha la supplenza su un posto resosi vacante e/o disponibile dopo il 31 dicembre? Si può lasciare una supplenza temporanea per un'altra al termine delle lezioni? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 22 febbraio 2022) Qualeha lasu un posto resosi vacante e/o disponibileil 31? Si puòunatemporanea per un'altra al? L'articolo .

Advertising

GazzettaDellaSc : Graduatorie d’istituto e provinciali docenti Bolzano, domande in scadenza il 21 febbraio. No a iscritti in altra pr… - orizzontescuola : Graduatorie d’istituto e provinciali docenti Bolzano, domande in scadenza il 21 febbraio. No a iscritti in altra pr… - aleblueskyeyes : @ReaSilviaa Se ho ben capito aspiri a diventare insegnante, ma non comprendo perché ti sei licenziata senza avere n… -