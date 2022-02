Gol lampo di Vlahovic | poi la Juventus regala il pareggio al Villarreal | partita dai due volti in Champions League

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) E’ un buon risultato per lanell’andata degli ottavi di finale dicontro il, la qualificazione si deciderà nelladi ritorno. Sfida dai dueper la squadra di Allegri, bene nel primo tempo, deludente nella ripresa. Non c’è Dybala, i bianconeri si affidano a Morata e, i padroni di casa rispondono con Lo Celso e Danjuma. L’avvio diè super per la: assist al bacio di Danilo per, l’ex Fiorentina incrocia e porta in vantaggio gli ospiti. La reazione delè immediata, ma il portiere Szczesny è attento. Nel secondo tempo il tema dell’incontro cambia, ilattacca a testa bassa. Il ...

, bello, di qualità, e partita che forse si mette subito per come la sognava Allegri, visto che in questi casi il tecnico bianconero è un maestro del 'corto muso'. Ma il colpo non affossa il ...Decide un gol di Vlahovic. Ritorno il 16 marzo a Torino Qui le formazioni iniziali. La partita La gara si apre con il gol di Dusan Vlahovic, cui bastano 33' di Champions League, uno stop ...Allo stadio 'de la Ceramica' finisce 1-1: non basta il gol lampo di Vlahovic nel giorno del suo esordio nella massima competizione europea, i Sottomarini gialli hanno rimesso la sfida in equilibrio ...Alla Juve non basta il gol lampo di Vlahovic per superare il Villareal. Gli spagnoli, spinti dal pubblico di casa, giocano una gara coraggiosa ...