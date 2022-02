Goggia risponde a mamma Brignone | ' Una polemica sgradevole e irrispettosa'

(Di martedì 22 febbraio 2022) "Non ho bisogno di fomentare questache è stata moltoe penso anche offensiva non tanto nei miei confronti quanto nei confronti di gente qualificata, come i dottori della ...

... come i dottori della Federazione, che agiscono per il bene degli atleti e di certo non vanno a sostenere il falso ' - ha detto, nelle parole riportate dall'ANSA.Così Sofia, argento in discesa a Pechino sulle parole di Ninna Quario, mamma della Brignone. "Sofia è egocentrica e il suo infortunio non era poi così grave", aveva detto la ex azzurra di sci. ...Nonostante le Olimpiadi di Pechino siano finite da un paio di giorni, non accenna a placarsi la polemica che ha visto coinvolte Sofia Goggia, Federica Brignone e la madre di quest'ultima, Ninna Quario ...Negli ultimi giorni è divampata una polemica tra Sofia Goggia e Ninna Quario, con la mamma di Federica Brignone che ha accusato la bergamasca di egocentrismo, criticando anche la gestione dei media ...