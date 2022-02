Goggia: «Mamma di Brignone offensiva, il medico che ha visto il ginocchio stava per svenire» (Di martedì 22 febbraio 2022) I Giochi di Pechino sono così finiti che ora le domande sono già passate a Milano-Cortina 2026. E’ rimasto ancora acceso il fuoco delle polemiche intestine alla federazione italiana. E quello più mediatico tra Ninna Quario, ex sciatrice, collaboratrice del Giornale e Mamma di Federica Brignone e Sofia Goggia. Goggia non vorrebbe ma alla trentesima domanda un po’ risponde: “È stata una polemica molto sgradevole, e penso anche offensiva non tanto nei miei confronti quanto nei confronti di gente qualificata, come i dottori della federazione, che agiscono per il bene degli atleti e di certo non vanno a sostenere il falso”. “Cerco di sorvolare. Io, i dottori, anche gli stessi allenatori sapevamo benissimo quale fosse la situazione. L’altro giorno, dopo essere atterrata sono andata a Milano a fare un check ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 febbraio 2022) I Giochi di Pechino sono così finiti che ora le domande sono già passate a Milano-Cortina 2026. E’ rimasto ancora acceso il fuoco delle polemiche intestine alla federazione italiana. E quello più mediatico tra Ninna Quario, ex sciatrice, collaboratrice del Giornale edi Federicae Sofianon vorrebbe ma alla trentesima domanda un po’ risponde: “È stata una polemica molto sgradevole, e penso anchenon tanto nei miei confronti quanto nei confronti di gente qualificata, come i dottori della federazione, che agiscono per il bene degli atleti e di certo non vanno a sostenere il falso”. “Cerco di sorvolare. Io, i dottori, anche gli stessi allenatori sapevamo benissimo quale fosse la situazione. L’altro giorno, dopo essere atterrata sono andata a Milano a fare un check ...

