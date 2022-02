Goggia alla mamma della Brignone | ' Sgradevole | perché fai così?'

Advertising

Eurosport_IT : Iniziamo a mandare le good vibes alla nostra Sofia! ?? #HomeOfTheOlympics | #Beijing2022 | #Pechino2022 | #Goggia |… - Eurosport_IT : Con Sofia Goggia e Nadia Delago, l'Italia dello Sci Alpino aggiunge una doppietta fantastica alla lista Olimpica ????… - Piergiulio58 : Sofia Goggia replica alla mamma di Federica Brignone: “Polemica sgradevole”. - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Sofia Goggia replica alla mamma di Federica Brignone: “Polemica sgradevole” - Lauthier4 : RT @LaStampa: Sofia Goggia replica alla mamma di Federica Brignone: “Polemica sgradevole” -

Ultime Notizie dalla rete : Goggia alla

La medaglia d'argento a Pechino nella libera è tornata sull'attacco ricevuto negli ultimi giorni, quando Ninna Quario ha messo in dubbio la gravità dell'infortunio della: "Non ho bisogno di ...La medaglia d'argento a Pechino nella libera Sofia, ospite questa mattina in Non Stop News a ... "La questione " aggiunge l'azzurra " è stata sgradevole, peròfine cerco di sorvolare. Io, i ...Negli ultimi giorni è divampata una polemica tra Sofia Goggia e Ninna Quario, con la mamma di Federica Brignone che ha accusato la bergamasca di egocentrismo, criticando anche la gestione dei media ...La sciatrice azzurra puntualizza come la questione «sia stata sgradevole, però alla fine cerco di sorvolare ... chissà come mai». La Goggia fa anche un bilancio sulle Olimpiadi, sia a livello di ...