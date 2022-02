Gli Apple Glass sono sempre più vicini (ma c'è un però) (Di martedì 22 febbraio 2022) Gli Apple Glass sono sempre più vicini, a tal punto che da Cupertino potrebbero pensare di anticipare l'uscita sul mercato degli occhiali connessi di cui si parla ormai da anni. Secondo le ultime indiscrezioni, il colosso hi-tech... Leggi su europa.today (Di martedì 22 febbraio 2022) Glipiù, a tal punto che da Cupertino potrebbero pensare di anticipare l'uscita sul mercato degli occhiali connessi di cui si parla ormai da anni. Secondo le ultime indiscrezioni, il colosso hi-tech...

Advertising

telodogratis : Apple Glass più vicini, gli occhiali connessi passano i test - Rhombus28 : @Apple Quando avrete fatto gli aggiornamenti che sputtanano le batterie? - fisco24_info : Apple Glass più vicini, gli occhiali connessi passano i test: Per fonti Usa terminata la progettazione, ora in prod… - zazoomblog : Quando usciranno gli Apple Glass? Indizi lancio e prezzo - #Quando #usciranno #Apple #Glass? - 1italiano1 : Apple Glass più vicini, gli occhiali connessi passano i test. Per fonti Usa terminata la progettazione, ora in prod… -