Gli amici di Ilary e Totti smentiscono ma spunta il nome della presunta nuova fiamma di Francesco (Di martedì 22 febbraio 2022) “Una storia completamente inventata“, “Una notizia infondata uscita dal nulla” sono queste le considerazioni che alcune persone, vicine a Ilary Blasi e Francesco Totti avrebbero fatto, dopo il gossip lanciato da Dagospia e confermato nelle ultime ore anche da diverse testate giornalistiche italiane. Le persone che conoscono la coppia, avrebbero quindi smentito la crisi tra l’ex calciatore e la conduttrice negando il possibile divorzio, di cui oggi tanto si parla. Ilary e Francesco non commentano, e la cosa un po’ puzza, perchè di fronte a notizie di questo genere, anche per tutelare la famiglia, andrebbero smentite, se non fossero vere. Non solo, nelle ultime ore, dopo la notizia del Corriere della sera che parlava di una nuova fiamma nella vita di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 22 febbraio 2022) “Una storia completamente inventata“, “Una notizia infondata uscita dal nulla” sono queste le considerazioni che alcune persone, vicine aBlasi eavrebbero fatto, dopo il gossip lanciato da Dagospia e confermato nelle ultime ore anche da diverse testate giornalistiche italiane. Le persone che conoscono la coppia, avrebbero quindi smentito la crisi tra l’ex calciatore e la conduttrice negando il possibile divorzio, di cui oggi tanto si parla.non commentano, e la cosa un po’ puzza, perchè di fronte a notizie di questo genere, anche per tutelare la famiglia, andrebbero smentite, se non fossero vere. Non solo, nelle ultime ore, dopo la notizia del Corrieresera che parlava di unanella vita di ...

