**Giustizia: Draghi, 'migliorarla per ripresa Paese, fare di più'** (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Il miglioramento della giustizia – anche quella amministrativa - è uno dei presupposti della ripresa del Paese. I tempi della giustizia amministrativa italiana sono oggi competitivi con quelli di altri paesi europei nelle materie di maggior impatto su società ed economia, come gli appalti o le dismissioni di imprese e beni pubblici - regolate da riti accelerati. Tuttavia, dobbiamo fare ancora meglio, soprattutto sulle procedure ordinarie, per garantire ai cittadini risposte certe e chiare in tempi rapidi – anche con una maggiore omogeneità tra le sentenze. E dobbiamo consolidare una visione della giurisdizione, specie amministrativa, sempre più consapevole dell'impatto economico delle proprie decisioni". Lo dice il premier Mario Draghi in un passaggio del suo intervento di apertura alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Il miglioramento della giustizia – anche quella amministrativa - è uno dei presupposti delladel. I tempi della giustizia amministrativa italiana sono oggi competitivi con quelli di altri paesi europei nelle materie di maggior impatto su società ed economia, come gli appalti o le dismissioni di imprese e beni pubblici - regolate da riti accelerati. Tuttavia, dobbiamoancora meglio, soprattutto sulle procedure ordinarie, per garantire ai cittadini risposte certe e chiare in tempi rapidi – anche con una maggiore omogeneità tra le sentenze. E dobbiamo consolidare una visione della giurisdizione, specie amministrativa, sempre più consapevole dell'impatto economico delle proprie decisioni". Lo dice il premier Marioin un passaggio del suo intervento di apertura alla ...

Ultime Notizie dalla rete : **Giustizia Draghi Giustizia, Draghi: fare di più, risposte certe e in tempi rapidi "Dobbiamo fare ancora meglio soprattutto nelle procedure ordinarie per garantire risposte certe e in tempi rapidi ai cittadini" e anche "con maggiore omogeneità". Lo ha detto il premier Mario Draghi parlando al Consiglio di Stato per l'inaugurazione dell'anno giudiziario. 22 febbraio 2022

Giustizia, Draghi: stagione di ripresa e riforme, no corporativismi ... "l'intero sistema di giustizia amministrativa può contribuire all'ammodernamento del paese e per farlo è necessario evitare chiusure e corporativismi". Lo ha detto il premier Mario Draghi ...

**Giustizia: Draghi, 'migliorarla per ripresa Paese, fare di più'** La Sicilia Consiglio Stato: Frattini, Pnrr occasione irripetibile, ora riforma appalti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 feb - Il Pnrr "e' un'occasione irripetibile" per fare "alcune riforme strutturali: giustizia, pubblica amministrazione ... il Presidente del Consiglio dei ...

Pnrr: Draghi, 'giustizia amministrativa sarà all'altezza della sfida' Roma, 22 feb. "Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza valorizza il ruolo della giustizia amministrativa e la rafforza ... Così il premier Mario Draghi in un passaggio del suo intervento di ...

