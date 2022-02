Giungla Milano, maniaco seriale palpeggia sei donne mentre fugge. Rapinatore sfregia top model (Di martedì 22 febbraio 2022) Milano fa paura. L’ultimo scacco alla sicurezza arriva dagli ultimi due casi di cronaca. Il primo è quello di un palpeggiatore seriale che colpisce 6 vittime durante la fuga. Il secondo, quello di un Rapinatore intestarditosi sul furto a una modella, in città per la settimana della moda. Due vicende che aggiungono materiale rovente al fuoco delle polemiche e delle denunce che inchiodano il sindaco Sala a una realtà difficile da descrivere. E da difendere. Così, dopo la movida dei lunghi coltelli – con 5 accoltellamenti in poche ore – Milano si risveglia vittima di predatori occasionali e seriali. La città è sempre più in ostaggio delle aggressioni mordi e fuggi, che la trasformano in una Giungla d’asfalto senza tetto né legge. E se non fosse per le forze dell’ordine, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 22 febbraio 2022)fa paura. L’ultimo scacco alla sicurezza arriva dagli ultimi due casi di cronaca. Il primo è quello di untoreche colpisce 6 vittime durante la fuga. Il secondo, quello di unintestarditosi sul furto a unala, in città per la settimana della moda. Due vicende che aggiungono materiale rovente al fuoco delle polemiche e delle denunce che inchiodano il sindaco Sala a una realtà difficile da descrivere. E da difendere. Così, dopo la movida dei lunghi coltelli – con 5 accoltellamenti in poche ore –si risveglia vittima di predatori occasionali e seriali. La città è sempre più in ostaggio delle aggressioni mordi e fuggi, che la trasformano in unad’asfalto senza tetto né legge. E se non fosse per le forze dell’ordine, ...

SecolodItalia1 : Giungla Milano, maniaco seriale palpeggia sei donne mentre fugge. Rapinatore sfregia top model… - 7VeeX : @CDTV126 Sta diventando una giungla milano - francom1505 : RT @gioanah: @ardixen @francom1505 È la giungla non lo stato di diritto. Anche a Milano con gli studenti le stesse scene in cui i poliziot… - gioanah : @ardixen @francom1505 È la giungla non lo stato di diritto. Anche a Milano con gli studenti le stesse scene in cui… - orsobiancomiele : A #Milano le #strade sono diventate una #giungla, parecchi #automobilisti pensano solo ai #cazzi propri, #Auto in… -