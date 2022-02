Giudice Sportivo: Mourinho squalificato per due giornate (Di martedì 22 febbraio 2022) ROMA - E' arrivata l'attesa decisione del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea in relazione alle partite della 26esima giornata del campionato di calcio di Serie A: due giornate di squalifica e ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 22 febbraio 2022) ROMA - E' arrivata l'attesa decisione delGerardo Mastrandrea in relazione alle partite della 26esima giornata del campionato di calcio di Serie A: duedi squalifica e ...

Advertising

GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? José Mourinho squalificato per due giornate dal Giudice Sportivo per 'insinuazioni nei confronti del direttore di gara' ? - sportface2016 : +++#FiorentinaUdinese, niente 3-0 a tavolino: per il giudice sportivo la partita va giocata+++#SerieA - SkySport : Mourinho squalificato due giornate, Gasperini una. Le decisioni del Giudice Sportivo #SkySport #SkySerieA #SerieA… - Sport_Fair : #Mourinho squalificato La decisione del Giudice Sportivo - gilnar76 : #Milan, squalificato Bennacer: il comunicato del Giudice Sportivo #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -