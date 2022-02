Giudice Sportivo: due turni di stop e multa per Mourinho, fermato anche Tiago Pinto. Tutte le decisioni (Di martedì 22 febbraio 2022) Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 26esima giornata di Serie A. AMMENDE A SOCIETA' Ammenda di € 3.000,00: alla Soc... Leggi su calciomercato (Di martedì 22 febbraio 2022) Di seguito ledeldopo la 26esima giornata di Serie A. AMMENDE A SOCIETA' Ammenda di € 3.000,00: alla Soc...

Advertising

sportface2016 : +++#FiorentinaUdinese, niente 3-0 a tavolino: per il giudice sportivo la partita va giocata+++#SerieA - junews24com : Giudice Sportivo Serie A: squalificati Mourinho, Gasperini e Tiago Pinto. TUTTE le decisioni -… - giuseincanto : RT @GoalItalia: ?? ULTIM'ORA ?? José Mourinho squalificato per due giornate dal Giudice Sportivo per 'insinuazioni nei confronti del diretto… - MasSo74 : RT @Fil_Biafora: Stangata per l’#ASRoma dopo la sfida con il Verona e i duri referti della Procura Federale e di #Pairetto: il Giudice Spor… - michelejuve : Stangata? Ha preso il minimo sindacale e magari avranno pure il coraggio di fare ricorso -