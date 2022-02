Giubileo 2025, Dario Nanni guiderà la Commissione speciale del Campidoglio (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma – Il Campidoglio ha scelto: Dario Nanni, consigliere capitolino della lista Calenda, è stato eletto all’unanimità presidente della Commissione speciale per il Giubileo del 2025 con 12 voti su 12 a favore. Quale vice presidente vicario è stato eletto Mariano Angelucci (Pd) con voti 7. Eletta come vice presidente Simonetta Matone (Lega) con 5 voti. E’ stata anche scelta la Commissione speciale per l’Expo Roma 2030, che sarà guidata dall’ex sindaca Raggi (leggi qui). “Sono soddisfazione per essere stato eletto all’unanimità, cercheremo di fare un lavoro serio riprendendo in mano le infrastrutture appese e non terminate: vogliamo dare un contributo non finalizzato solo al Giubileo, ma con una prospettiva che rimanga ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma – Ilha scelto:, consigliere capitolino della lista Calenda, è stato eletto all’unanimità presidente dellaper ildelcon 12 voti su 12 a favore. Quale vice presidente vicario è stato eletto Mariano Angelucci (Pd) con voti 7. Eletta come vice presidente Simonetta Matone (Lega) con 5 voti. E’ stata anche scelta laper l’Expo Roma 2030, che sarà guidata dall’ex sindaca Raggi (leggi qui). “Sono soddisfazione per essere stato eletto all’unanimità, cercheremo di fare un lavoro serio riprendendo in mano le infrastrutture appese e non terminate: vogliamo dare un contributo non finalizzato solo al, ma con una prospettiva che rimanga ...

