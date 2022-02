Giubileo 2025, al via il concorso per scegliere il logo ufficiale dell’Anno Santo. Il regolamento (Di martedì 22 febbraio 2022) Città del Vaticano – Il Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, al quale il Papa ha affidato l’organizzazione dell’Anno giubilare, lancia un bando fino al 20 maggio, aperto a singoli e gruppi, per realizzare l’immagine simbolo dell’evento che ha come tema “Pellegrini di Speranza”. Mentre sono in corso i preparativi per il Giubileo 2025, il Pontificio Consiglio per la Promozione della nuova Evangelizzazione – il Dicastero deputato all’organizzazione dell’evento – ha indetto un concorso per la realizzazione del logo ufficiale dell’Anno Santo. Il bando, “aperto a tutti”, prende il via oggi martedi? 22 febbraio e termina il 20 maggio 2022. Singoli o gruppi potranno partecipare per realizzare l’immagine simbolo che verrà stampata su supporti ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 22 febbraio 2022) Città del Vaticano – Il Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, al quale il Papa ha affidato l’organizzazionegiubilare, lancia un bando fino al 20 maggio, aperto a singoli e gruppi, per realizzare l’immagine simbolo dell’evento che ha come tema “Pellegrini di Speranza”. Mentre sono in corso i preparativi per il, il Pontificio Consiglio per la Promozione della nuova Evangelizzazione – il Dicastero deputato all’organizzazione dell’evento – ha indetto unper la realizzazione del. Il bando, “aperto a tutti”, prende il via oggi martedi? 22 febbraio e termina il 20 maggio 2022. Singoli o gruppi potranno partecipare per realizzare l’immagine simbolo che verrà stampata su supporti ...

