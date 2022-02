Giorgetti: “No alla proroga dello stato di emergenza”. Lega in pressing contro il green pass (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb – Prosegue il pressing della Lega: lo stato di emergenza non va prorogato oltre il 31 marzo – ora lo dice anche il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Il leader del Carroccio governista dunque è in linea con Matteo Salvini, che chiede l’eliminazione delle restrizioni, a partire dal green pass. Ieri anche Silvio Berlusconi ha annunciato che Forza Italia presenterà una tabella di marcia per una “graduale dismissione del green pass”. Il centrodestra di governo, con i dovuti distinguo – ieri FI non ha fatto passare l’emendamento per cancellare il green pass -, è in pressing sul premier Mario Draghi. E il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb – Prosegue ildella: lodinon vato oltre il 31 marzo – ora lo dice anche il ministroSviluppo economico Giancarlo. Il leader del Carroccio governista dunque è in linea con Matteo Salvini, che chiede l’eliminazione delle restrizioni, a partire dal. Ieri anche Silvio Berlusconi ha annunciato che Forza Italia presenterà una tabella di marcia per una “graduale dismissione del”. Il centrodestra di governo, con i dovuti distinguo – ieri FI non ha fattoare l’emendamento per cancellare il-, è insul premier Mario Draghi. E il ...

