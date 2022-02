Gino Castaldo ed Ernesto Assante alla Stazione Birra con “The great rock’n’roll show” (Di martedì 22 febbraio 2022) ROMA – “Venerdì proviamo a divertirci, a raccontare storie, a ripassare con Mark Hanna la storia del rock. Se vi va di esserci prenotate su www.StazioneBirra.it”. Così sui social il noto giornalista musicale Gino Castaldo, che venerdì 25 febbraio insieme a Ernesto Assante sarà protagonista di “The great rock’n’roll show” alla Stazione Birra di Roma insieme alla Mark Hanna Band. Assolutamente da non perdere, appuntamento dalle ore 21. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 22 febbraio 2022) ROMA – “Venerdì proviamo a divertirci, a raccontare storie, a ripassare con Mark Hanna la storia del rock. Se vi va di esserci prenotate su www..it”. Così sui social il noto giornalista musicale, che venerdì 25 febbraio insieme asarà protagonista di “Thedi Roma insiemeMark Hanna Band. Assolutamente da non perdere, appuntamento dalle ore 21. L'articolo L'Opinionista.

