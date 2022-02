GF Vip | Bortuzzo pazzo d’amore per la sua Lulù | la dedica mozzafiato per il mesiversario

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 22 febbraio 2022) Il 22 settembre 2021 nella Casa del Grande Fratello Vip 6 è scattato il primo bacio, quello che ha sancito l’inizio della storiatra ManuelSelassié, e quindi oggi 22 febbraio 2022, la coppia festeggia cinque mesi insieme. Proprio nella data del, il nuotatore – che è costretto a casa perché in quarantena per via del Covid – ha pubblicato sul suo profilo Instagram una romanticissimaper la sua fidanzata. “Cinque mesi di noi, cinque mesi di emozioni vere”, ha scritto. “Quanto mi manchi piccola mia, manca sempre meno a quel ‘noi’ che abbiamo tanto voluto. Aspetterei anche una vita perché ti amo da morire e un tuo abbraccio vale più di anni vissuti. Sei unica” ha concluso, lasciando i fan senza parole per l’intensità e la profondità del suo sentimento. Dello ...