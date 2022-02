GF Vip 6, Manuel Bortuzzo assente in studio: lui spiega il motivo (Di martedì 22 febbraio 2022) Notando il posto vuoto accanto ad Aldo Montano, suo amico fratello, in molti si sono chiesti che fine abbia fatto Manuel Bortuzzo e perché non fosse seduto anche lui tra gli ex gieffini nel corso dell’ultima puntata in diretta del Grande Fratello Vip 6. Non solo, perché neanche quando è stata interpellata Lulù Selassié è mai stato tirato in ballo il nome del nuotatore sulle sedia a rotelle. A spiegare il motivo della sua assenza ci ha pensato lo stesso Bortuzzo, che ha rassicurato tutti spiegando di essere risultato positivo al Covid-19 ma di essere asintomatico. Per questo motivo, sarà assente anche alle prossime dirette, ma col cuore è sempre vicino alla sua Lulù. In storia pubblicata su Instagram, Manuel Bortuzzo ha ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 22 febbraio 2022) Notando il posto vuoto accanto ad Aldo Montano, suo amico fratello, in molti si sono chiesti che fine abbia fattoe perché non fosse seduto anche lui tra gli ex gieffini nel corso dell’ultima puntata in diretta del Grande Fratello Vip 6. Non solo, perché neanche quando è stata interpellata Lulù Selassié è mai stato tirato in ballo il nome del nuotatore sulle sedia a rotelle. Are ildella sua assenza ci ha pensato lo stesso, che ha rassicurato tuttindo di essere risultato positivo al Covid-19 ma di essere asintomatico. Per questo, saràanche alle prossime dirette, ma col cuore è sempre vicino alla sua Lulù. In storia pubblicata su Instagram,ha ...

