Gf Vip 6: l’attore prende tempo. La reazione dello sportivo è incredibile (Di martedì 22 febbraio 2022) Ieri è andata in onda una puntata senza precedenti del Gf Vip 6, dove ne sono accadute di tutti i colori. A tener banco anche lui, che non voleva proprio… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 22 febbraio 2022) Ieri è andata in onda una puntata senza precedenti del Gf Vip 6, dove ne sono accadute di tutti i colori. A tener banco anche lui, che non voleva proprio… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, è guerra aperta tra Davide Silvestri e Soleil Sorge: “Adesso ci divertiamo, vedrai!” La nomination dell’… - infoitcultura : Terremoto al GF Vip. Katia Ricciarelli massacra Alex Belli, l’attore sepolto dagli insulti: 'Cr..tino! - ilariadituccio : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Alex Belli confessa perché non ci potrà mai essere un’amicizia con Soleil Sorge fuori dalla Casa L’attore ha ribad… - IsaeChia : #GfVip 6, Alex Belli confessa perché non ci potrà mai essere un’amicizia con Soleil Sorge fuori dalla Casa L’attor… - infoitcultura : Gf Vip, 'the end' fra Alex Belli e Katia Ricciarelli. La soprano contro l'attore: «Sei un co****ne» -