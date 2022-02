Gf Vip 6, Katia Ricciarelli vuole abbandonare la Casa: “Andate a fare in cul* tutti!” (Di martedì 22 febbraio 2022) Katia Ricciarelli, uno dei personaggi più discussi di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, è stata protagonista di due scontri, durante la diretta di ieri sera. Il primo avvenuto a causa di Alex Belli, che ha provocato la soprano col discorso dell’amore libero, fino ad ottenere la sue reazione piccata: “Senti, usciamo da qua che ti faccio un c*lo così”. Aveva esordito così Katia, rifiutandosi subito dopo di proseguire quel face to face. Una volta tornata in Casa però, un’altra lite è avvenuta tra lei e Miriana Trevisan, a proposito delle distanze prese da Manila Nazzaro. L’atteggiamento della cantante lirica le è costato una sfilza di nomination, fino ad aggiudicarsi il rischio eliminazione al fianco di Davide Silvestri e Nathaly Caldonazzo. Katia non ha preso benissimo l’esito delle ... Leggi su isaechia (Di martedì 22 febbraio 2022), uno dei personaggi più discussi di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, è stata protagonista di due scontri, durante la diretta di ieri sera. Il primo avvenuto a causa di Alex Belli, che ha provocato la soprano col discorso dell’amore libero, fino ad ottenere la sue reazione piccata: “Senti, usciamo da qua che ti faccio un c*lo così”. Aveva esordito così, rifiutandosi subito dopo di proseguire quel face to face. Una volta tornata inperò, un’altra lite è avvenuta tra lei e Miriana Trevisan, a proposito delle distanze prese da Manila Nazzaro. L’atteggiamento della cantante lirica le è costato una sfilza di nomination, fino ad aggiudicarsi il rischio eliminazione al fianco di Davide Silvestri e Nathaly Caldonazzo.non ha preso benissimo l’esito delle ...

