Gf Vip 6, è guerra aperta tra Davide Silvestri e Soleil Sorge: “Adesso ci divertiamo, vedrai!” (Di martedì 22 febbraio 2022) Davide Silvestri e Soleil Sorge sono stati sempre molto vicini all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6. Il loro percorso è iniziato sei mesi fa, e, insieme ad Alex Belli, i due hanno formato un trio molto unito e all’apparenza, indissolubile. Davide però, in vista degli ultimi avvenimenti, ha deciso di fare un notevole passo indietro. Ci riferiamo al triangolo amoroso che è stato architettato dall’ex attore di Cento Vetrine, che vede coinvolto l’italoamericana e sua moglie, Delia Duran. A Soleil l’atteggiamento dell’attore di Vivere non è andato a genio, tanto che ha deciso di nominarlo durante la puntata di ieri sera: Nomino Davide, perché sta facendo un gioco di silenzi. Resta zitto quando dovrebbe esporsi e poi non rispetta la nostra amicizia. Stasera ho ... Leggi su isaechia (Di martedì 22 febbraio 2022)sono stati sempre molto vicini all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6. Il loro percorso è iniziato sei mesi fa, e, insieme ad Alex Belli, i due hanno formato un trio molto unito e all’apparenza, indissolubile.però, in vista degli ultimi avvenimenti, ha deciso di fare un notevole passo indietro. Ci riferiamo al triangolo amoroso che è stato architettato dall’ex attore di Cento Vetrine, che vede coinvolto l’italoamericana e sua moglie, Delia Duran. Al’atteggiamento dell’attore di Vivere non è andato a genio, tanto che ha deciso di nominarlo durante la puntata di ieri sera: Nomino, perché sta facendo un gioco di silenzi. Resta zitto quando dovrebbe esporsi e poi non rispetta la nostra amicizia. Stasera ho ...

