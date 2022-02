Genova | uccisero il padre che maltrattava la madre | i due figli condannati a 21 e 14 anni di carcere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 febbraio 2022) Ventuno e quattordicidi reclusione. Questa la condanna della Corte d’Assise dia cui Alessio e Simone Scalamandrè, 30 e 22, hanno assistito silenziosi e composti. I due fratelli erano accusati di aver ucciso il 10 agosto 2020 ilPasquale, 62, al termine di una lite nell’abitazione dei due ragazzi nel quartiere di San Biagio a. L’uomo era indagato per maltrattamenti nei confronti delladei ragazzi e si era recato nell’abitazione per chiedere al maggiore di ritirare le accuse nei suoi confronti per il processo che si sarebbe svolto a breve. L’uomo era stato colpito molte volte con un mattarello e altri oggetti. Lanon era presente in quanto era stata trasferita da tempo in una struttura protetta in Sardegna ...