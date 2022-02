Genova, assalto all'ostello per migranti minorenni: la polizia presidia struttura (Di martedì 22 febbraio 2022) TENTATA IRRUZIONE 22 febbraio 2022 14:35 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 22 febbraio 2022) TENTATA IRRUZIONE 22 febbraio 2022 14:35 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per ...

Advertising

MovArturoSP : RT @TgrRaiLiguria: Blitz contro i #migranti minorenni del Righi, incappucciati con sassi e bastoni assaltano l'ex ostello di via Costanzi,… - 1956lia : RT @TgrRaiLiguria: Blitz contro i #migranti minorenni del Righi, incappucciati con sassi e bastoni assaltano l'ex ostello di via Costanzi,… - Radio1Rai : Preso d'assalto a #Genova un centro per #migranti, ex ostello della Gioventù, dove sono ospitati minori non accompa… - rep_genova : Genova, assalto all'ostello che ospita i minori migranti. Interviene la polizia [di Giuseppe Filetto] [aggiornament… - LumsaNews : Assalto a un centro per migranti minorenni non accompagnati. È accaduto ieri sera nell’ex ostello della Gioventù de… -