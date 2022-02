Genova | alloggi per studenti nell’ex Magistero occupato dal Buridda

Advertising

Ossmeteobargone : RT @RegLiguria: È stato stanziato un milione di euro per la riqualificazione di 42 alloggi di #Ediliziaresidenzialepubblica nell'area metro… -

Ultime Notizie dalla rete : Genova alloggi

Il Secolo XIX

" Una residenza universitaria nella sede dell'ex Magistero, ora occupato dal laboratorio sociale Buridda . Ieri, il Senato accademico ha dato parere favorevole alla proposta avanzata dall'......di Fratelli d'Italia Massimo Arecco in merito ai finanziamenti per la realizzazione degli... in accordo con l'Università degli Studi di" polo di Savona, Alfa Liguria - Agenzia per il ...A fine 2021 a Genova i minori non accompagnati sono passati dai 231 del ... Presto i neomaggiorenni saranno gradualmente trasferiti in alloggi di co-housing in zona Principe. Tutti i ragazzi hanno ...GENOVA -Il problema dei tanti minori stranieri non accompagnati presenti a Genova che commettono reati rischia di deflagrare: dopo le indagini avviate dalla polizia e dai carabinieri per alcune rapine ...