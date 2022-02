Gas e sanzioni contro Mosca, cosa rischia l’Italia: gli scenari (Di martedì 22 febbraio 2022) Soffiano, sempre di più, venti di guerra sulla crisi Russia-Ucraina. Nella serata di ieri, in un lungo discorso alla nazione il Presidente Putin ha riconosciuto l’indipendenza delle repubbliche separatiste ucraine, Lugansk e Donetsk, firmando il decreto al Cremlino in diretta tv, alla presenza dei leader delle due entità del Donbass. Ha anche ordinato al ministero della Difesa di dispiegare forze armate “per assicurare la pace”. Russia- Ucraina, venti di guerra L’annuncio della Russia non è altro che teatro, apparentemente progettato per creare un pretesto per un’ulteriore invasione dell’Ucraina”, commenta l’ambasciatore degli Stati Uniti all’ONU Linda Thomas-Greenfieldli. Attese sanzioni: “Ci stiamo coordinando con i nostri alleati e partner su questo annuncio”, ha aggiunto un portavoce della Casa Bianca. Nelle ultime ore, la Presidente della Commissione Ue von der ... Leggi su quifinanza (Di martedì 22 febbraio 2022) Soffiano, sempre di più, venti di guerra sulla crisi Russia-Ucraina. Nella serata di ieri, in un lungo discorso alla nazione il Presidente Putin ha riconosciuto l’indipendenza delle repubbliche separatiste ucraine, Lugansk e Donetsk, firmando il decreto al Cremlino in diretta tv, alla presenza dei leader delle due entità del Donbass. Ha anche ordinato al ministero della Difesa di dispiegare forze armate “per assicurare la pace”. Russia- Ucraina, venti di guerra L’annuncio della Russia non è altro che teatro, apparentemente progettato per creare un pretesto per un’ulteriore invasione dell’Ucraina”, commenta l’ambasciatore degli Stati Uniti all’ONU Linda Thomas-Greenfieldli. Attese: “Ci stiamo coordinando con i nostri alleati e partner su questo annuncio”, ha aggiunto un portavoce della Casa Bianca. Nelle ultime ore, la Presidente della Commissione Ue von der ...

