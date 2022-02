Furino grave in ospedale | emorragia celebrale per la bandiera della Juve

Advertising

E' ricoverato nella Stroke Unit dell'ospedale Santa Croce di Moncalieri Giuseppe, tra gli anni Settanta e Ottanta bandiera della Juventus di cui è diventato un giocatore simbolo. L'ex calciatore, 76 anni il prossimo 5 luglio, ha avuto una emorragia cerebrale. Le sue ...Stando agli aggiornamenti che arrivano dall'ospedale le sue condizioni sarebbero stabili ma comunque la situazione rimarrebbe. Beppe, un anno fa il dramma della moglie scomparsa per ...Roma, 22 feb. - (Adnkronos) - L'ex centrocampista della Juventus Beppe Furino è ricoverato nella ... Le sue condizioni sono gravi ma stabili; al momento è escluso l'intervento chirurgico.Sono ore di apprensione per gli appasionati di calcio e per i tifosi della Juventus: Giuseppe Furino, bandiera della Juventus tra ... le sue attuali condizioni sarebbero gravi ma stabili e al momento ...