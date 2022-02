“Fuori dal coro”, le anticipazioni di oggi martedì 22 febbraio (Di martedì 22 febbraio 2022) A “Fuori dal coro”: gli italiani verso le isole canarie, un’inchiesta sulle cooperative e il loro personale medico inadeguato, l’aumento dei casi di violenza sessuale oggi, ?martedì 22 febbraio, in prima serata su Retequattro, a “Fuori dal coro”, Mario Giordano approfondirà il tema della fuga all’estero degli italiani che vogliono allontanarsi dalla crescente crisi economica nel Paese, con destinazione in particolare verso le Isole Canarie, ormai diventate la meta più gettonata per il sole, il mare ma soprattutto i vantaggi fiscali. Nel corso della serata, continuerà l’inchiesta sulle cooperative che forniscono il personale medico non adatto agli ospedali della penisola, con un focus sulle frequenti denunce da parte dei pazienti per inadempienza dei compiti dei ... Leggi su 361magazine (Di martedì 22 febbraio 2022) A “dal”: gli italiani verso le isole canarie, un’inchiesta sulle cooperative e il loro personale medico inadeguato, l’aumento dei casi di violenza sessuale, ?22, in prima serata su Retequattro, a “dal”, Mario Giordano approfondirà il tema della fuga all’estero degli italiani che vogliono allontanarsi dalla crescente crisi economica nel Paese, con destinazione in particolare verso le Isole Canarie, ormai diventate la meta più gettonata per il sole, il mare ma soprattutto i vantaggi fiscali. Nel corso della serata, continuerà l’inchiesta sulle cooperative che forniscono il personale medico non adatto agli ospedali della penisola, con un focus sulle frequenti denunce da parte dei pazienti per inadempienza dei compiti dei ...

fattoquotidiano : Fuori dal lavoro un milione di italiani. Eppure nel corso delle ultime tre settimane i casi sono diminuiti progress… - _Nico_Piro_ : Purtroppo il piccolo Haidar non ce l'ha fatta. Inizialmente si era diffusa la notizia che era ancora in vita quando… - WARNERMUSICIT : ‘Il Giorno In Cui Ho Smesso di Pensare’, il nuovo album di @IRAMAPLUME dal 25 febbraio Fuori ora la tracklist uffi… - x_juanstylvato5 : RT @kogossip: Quando tu e il tuo amico aspettate le vostre mogli fuori dal negozio dì scarpe #gfvip #jeru - drugo90129307 : @CarloCalenda Ecco il Surfer borghese cavalca la stessa onda di quel disgraziato di salvini. Abbiamo votato no, tir… -