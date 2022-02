“Fuori dal Coro”: inchiesta sugli italiani che fuggono alle Canarie per combattere la crisi (Di martedì 22 febbraio 2022) Stasera, ?martedì 22 febbraio, in prima serata su Retequattro, a “Fuori dal Coro”, Mario Giordano approfondirà il tema della fuga all’estero degli italiani che vogliono allontanarsi dalla crescente crisi economica nel Paese, con destinazione in particolare verso le Isole Canarie, ormai diventate la meta più gettonata per il sole, il mare ma soprattutto i vantaggi fiscali. Nel corso della serata, continuerà l’inchiesta sulle cooperative che forniscono il personale medico non adatto agli ospedali della penisola, con un focus sulle frequenti denunce da parte dei pazienti per inadempienza dei compiti dei sanitari in questione. E ancora, con Maria Rita Gismondo, verrà analizzato lo stato dell’arte della pandemia a due anni dall’inizio dell’emergenza, per capire cosa è cambiato e cosa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 22 febbraio 2022) Stasera, ?martedì 22 febbraio, in prima serata su Retequattro, a “dal”, Mario Giordano approfondirà il tema della fuga all’estero degliche vogliono allontanarsi dalla crescenteeconomica nel Paese, con destinazione in particolare verso le Isole, ormai diventate la meta più gettonata per il sole, il mare ma soprattutto i vantaggi fiscali. Nel corso della serata, continuerà l’sulle cooperative che forniscono il personale medico non adatto agli ospedali della penisola, con un focus sulle frequenti denunce da parte dei pazienti per inadempienza dei compiti dei sanitari in questione. E ancora, con Maria Rita Gismondo, verrà analizzato lo stato dell’arte della pandemia a due anni dall’inizio dell’emergenza, per capire cosa è cambiato e cosa ...

