Funzionari Usa: se russi vanno avanti Zelesnky si sposti a Leopoli (Di martedì 22 febbraio 2022) Funzionari statunitensi hanno suggerito al presidente ucraino Volodymyr Zelensky di lasciare Kiev per Leopoli, una città a circa 500 chilometri a ovest della capitale, qualora l'escalation militare ...

