Funari: per Roma ultima chiamata su integrazione sociosanitaria (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma – “Sul tema dell’integrazione socio-sanitaria siamo all’ultima chiamata per Roma. Si deve fare in questi 5 anni, con un modello organizzativo reale e deve essere dotata di strumenti efficaci per metterla in campo”. Lo ha detto l’assessora capitolina alle Politiche sociali, Barbara Funari, nel corso di un evento organizzato dalla Cisl di Roma Capitale e Rieti nell’ambito del congresso del sindacato. “Dovremo interrogarci sulla banca dati delle prestazioni sociali e sugli strumenti tecnologici che possono essere utilizzati sia dal sociale che dal sanitario”, ha spiegato Funari. “La pandemia non ha colpito Roma in maniera uguale, tante persone che l’hanno vissuta da sole sono rimaste tali e non sono state raggiunte dai servizi. ... Leggi su romadailynews (Di martedì 22 febbraio 2022)– “Sul tema dell’socio-sanitaria siamo all’per. Si deve fare in questi 5 anni, con un modello organizzativo reale e deve essere dotata di strumenti efficaci per metterla in campo”. Lo ha detto l’assessora capitolina alle Politiche sociali, Barbara, nel corso di un evento organizzato dalla Cisl diCapitale e Rieti nell’ambito del congresso del sindacato. “Dovremo interrogarci sulla banca dati delle prestazioni sociali e sugli strumenti tecnologici che possono essere utilizzati sia dal sociale che dal sanitario”, ha spiegato. “La pandemia non ha colpitoin maniera uguale, tante persone che l’hanno vissuta da sole sono rimaste tali e non sono state raggiunte dai servizi. ...

