FRIDA KAHLO danza domenica 27 febbraio al Teatro della Corte

FRIDA. Arriva la grande danza a Teatro. Uno spettacolo attesissimo domenica 27 febbraio ad Osoppo Non c'è alcun dubbio che FRIDA KAHLO sia una delle figure centrali e più significative dell'arte messicana, e che rappresenti, per moltissimi, un punto di riferimento, un modello di forza, di indipendenza e di stile: sono queste le caratteristiche che hanno ispirato il mio omaggio ad una donna iconica, sempre fedele a sé stessa e dalla personalità forte e coraggiosa. Questo ritratto danzato vuole evocare la complessità dell'anima di FRIDA, il mondo a tinte forti di una donna che esprime la propria volontà di essere sé stessa, libera da tutte le maschere, autentica e originale.Il caos interiore e il travaglio esistenziale sono ...

