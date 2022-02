Freno a Montecitorio ' Chi cambia casacca perderà gli incarichi' I trasformisti made in Marche sono 4 | Rachele Silvestri | Martina Parisse

(Di martedì 22 febbraio 2022) Mai come in questa legislatura le porte girevoli del Parlamento hanno registrato tanti addii ai gruppi di appartenenza, compresi espulsioni, ripensamenti e ritorni al passato. In tutto 280 e l'...

Mai come in questa legislatura le porte girevoli del Parlamento hanno registrato tanti addii ai gruppi di appartenenza, compresi espulsioni, ripensamenti e ritorni al passato. In tutto 280 e l'...Nessunai lobbisti, che continuano a muoversi a loro piacimento e a fare il proprio lavoro ... Aesiste un registro delle lobby per documentare gli incontri tra deputati e i ...Non sarà questa la settimana cruciale, perché prima a Montecitorio ci sono da votare due decreti. I relatori della legge, il dem Alfredo Bazoli e il grillino Nicola Provenza ritengono però che entro i ...A Montecitorio sono stati registrati circa 150 incontri in ... il pass per accedere agli uffici viene assegnato su base sostanzialmente arbitraria. Nessun freno ai lobbisti, che continuano a muoversi ...