Frase razzista contro un avversario: stangata per l’allenatore Lerda (Di martedì 22 febbraio 2022) Brutte notizie per Franco Lerda. l’allenatore della Pro Vercelli è stato squalificato per oltre due mesi (fino al 28 aprile per un totale di 11 giornate), a causa di insulti razzisti rivolti a un avversario nella partita contro il Renate, conclusa sul risultato di 1-1. Come si legge nel provvedimento del giudice sportivo “al 35° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti di un calciatore avversario proferendo nei confronti del predetto un epiteto comportante offesa e discriminazione per motivi di razza“. La Pro Vercelli presenterà ricorso. Dopo la carriera da calciatore, Lerda ha intrapreso quella di allenatore. La prima vera esperienza è stata sulla panchina del Crotone, poi il salto al Torino. Poi Lecce e Vicenza, infine Partizani Tirana. ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 22 febbraio 2022) Brutte notizie per Francodella Pro Vercelli è stato squalificato per oltre due mesi (fino al 28 aprile per un totale di 11 giornate), a causa di insulti razzisti rivolti a unnella partitail Renate, conclusa sul risultato di 1-1. Come si legge nel provvedimento del giudice sportivo “al 35° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti di un calciatoreproferendo nei confronti del predetto un epiteto comportante offesa e discriminazione per motivi di razza“. La Pro Vercelli presenterà ricorso. Dopo la carriera da calciatore,ha intrapreso quella di allenatore. La prima vera esperienza è stata sulla panchina del Crotone, poi il salto al Torino. Poi Lecce e Vicenza, infine Partizani Tirana. ...

Advertising

ILPOLEMICO9 : @RiccardoTafuro Che frase razzista che hai detto bro - CalcioWeb : Brutta vicenda che riguarda #FrancoLerda: l'allenatore è stato squalificato per una frase razzista contro un avvers… - lmj_vanessa : Mi fanno un po' ridere i like di una persona che praticamente fa polemica su OGNI COSA cioè ogni cosa che scrivi e… - Iris2140307034 : @MJannnne Razzista quando conviene a voi, vero? Dirlo a Lulu che l'ha perdonata per quella frase? Una persona può s… - nancy27453615 : RT @hele1974c: @GrandeFratello Falsa è Katia...e con la frase ' hai vinto miss Italia..hai vinto mostrando le gambe'...ha confermato il suo… -