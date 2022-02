Francesco Vezzoli alla Triennale coi busti di Fedez

(Di martedì 22 febbraio 2022)Milano presenta IL PESSIMISTA NARCISISTA o IL NARCISISTA PESSIMISTA, opera del 2021 di. Il lavoro sarà instto nel mezzanino dello Scalone d’onore dove resterà da oggi, 22 febbraio al 4 aprile. La creazione è un doppio ritratto dell’artista e imprenditorerealizzato in marmo bardiglio e in statuario Michelangelo. Zan interviene sul

MILANO. "Il pessimista narcisista o il narcisista pessimista" è il titolo dell'opera diinstallata nel mezzanino dello Scalone d'Onore di Triennale, dove resterà e sarà disponibile al pubblico fino al 4 aprile 2022. Proprio nell'ultimo giorno di mostra, dalle 18.30, l'...Una scultura doppia per la Triennale di Milano e, soprattutto, un progetto benefico.e Fedez hanno presentato, insieme a Stefano Boeri, 'Il pessimista narcisista o il narcisista pessimista', opera dell'artista bresciano che ritrae in doppia veste il cantante, che ha ...Fedez e Francesco Vezzoli insieme per un progetto di beneficenza. Al termine dell’esposizione in Triennale Milano (4 aprile) l’opera sarà venduta all’asta da Sotheby’s. Il ricavato sarà devoluto alla ...Le sculture di Fedez che hanno accompagnato l’uscita del suo ultimo album “Disumano” sono ora esposte alla Triennale di Milano. Ci rimarranno fino al 4 aprile, giorno in cui si terrà un’asta il cui ...