Francesco Totti smentisce la crisi con Ilary Blasi. Scocciato su Instagram afferma: "Fake News" (Di martedì 22 febbraio 2022) No, non c'è nessuna presunta crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ed è stato proprio lui Er Pupone, a togliere ogni dubbio sulla faccenda. Dopo un silenzio durato quasi un giorno da quando è uscita la prima indiscrezione, l'ex Capitano ha pubblicato dei video nelle sue Instagram Stories nelle quali ha anche duramente criticato l'eccessiva attenzione mediatica e l'eccessiva fuga di notizie di queste ore. Sono state tante infatti le informazioni a corredo delle voci sul presunto divorzio in arrivo. Compreso anche quelli di nuove relazioni per entrambi gli interessati; soprattutto Totti.

