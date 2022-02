Francesco Totti smentisce la crisi con Ilary Blasi: “Basta fake news” (Di martedì 22 febbraio 2022) Francesco Totti smentisce ufficialmente le voci secondo cui starebbe vivendo una crisi con Ilary Blasi. “A voi che scrivete queste cose“, tuona l’ex capitano della Roma in una manciata di storie su Instagram “vi avverto di fare attenzione perché di mezzo ci sono i bambini e i bambini vanno sempre rispettati“. L’ottavo re di Roma continua, con tono infastidito: “Ho sentito tante storie su di me e sulla mia famiglia. Non è la prima volta che succede di sentire queste fake news”. Ilary Blasi, invece, è intervenuta già questa mattina sui social, seppur in maniera indiretta. La conduttrice dell‘Isola dei famosi ha pubblicato su Instagram una storia in cui tirava fuori la lingua come per farsi beffe del gossip ... Leggi su zon (Di martedì 22 febbraio 2022)ufficialmente le voci secondo cui starebbe vivendo unacon. “A voi che scrivete queste cose“, tuona l’ex capitano della Roma in una manciata di storie su Instagram “vi avverto di fare attenzione perché di mezzo ci sono i bambini e i bambini vanno sempre rispettati“. L’ottavo re di Roma continua, con tono infastidito: “Ho sentito tante storie su di me e sulla mia famiglia. Non è la prima volta che succede di sentire queste”., invece, è intervenuta già questa mattina sui social, seppur in maniera indiretta. La conduttrice dell‘Isola dei famosi ha pubblicato su Instagram una storia in cui tirava fuori la lingua come per farsi beffe del gossip ...

