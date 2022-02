Francesco Totti, Noemi Bocchi è la nuova fiamma? Di chi si tratta [FOTO] (Di martedì 22 febbraio 2022) Quella che sembrava una crisi matrimoniale tutto sommato risolvibile sta assumendo sempre più i connotati di una rottura insanabile. Nella giornata scorsa, infatti, la notizia della probabile separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo circa 17 anni di unione, ci ha colti tutti impreparati. Se fino a ieri si parlava di Instagram Stories sospette, però, oggi … L'articolo Francesco Totti, Noemi Bocchi è la nuova fiamma? Di chi si tratta FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 22 febbraio 2022) Quella che sembrava una crisi matrimoniale tutto sommato risolvibile sta assumendo sempre più i connotati di una rottura insanabile. Nella giornata scorsa, infatti, la notizia della probabile separazione trae Ilary Blasi, dopo circa 17 anni di unione, ci ha colti tutti impreparati. Se fino a ieri si parlava di Instagram Stories sospette, però, oggi … L'articoloè la? Di chi siproviene da Velvet Gossip.

Advertising

trash_italiano : Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Frances… - repubblica : Noemi, il nuovo amore di Francesco Totti - Corriere : Totti e Ilary Blasi in crisi: la coppia verso la separazione dopo 17 anni - liberaeva : #amarsichecasino ILARY BLASI & FRANCESCO TOTTI LEGGI L'ARTICOLO SU - Maignangioia : RT @Matty2094: La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi sarà la trama per 'Speravo de morì prima 2'. -