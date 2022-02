Francesco Totti, la nuova fiamma si chiama Noemi ed è identica a Ilary Blasi (Di martedì 22 febbraio 2022) Francesco Totti e Ilary, l’amore è al capolinea e ormai non ci sono più ombre di dubbio. Lui avrebbe un’altra e la sua identità non è più un mistero, si chiama Noemi Bocchi, è bionda, bellissima e identica alla Blasi. A svelare l’intreccio amoroso è La Repubblica che nota come l’affascinante Noemi Bocchi si trovava allo stadio durante Roma-Genoa, proprio due file dietro Totti. Pare che tra i due la scintilla si sia accesa già qualche mese fa ma hanno tenuto nascosta la loro storia. Francesco Totti, quando è iniziata la storia con Noemi Bocchi I due si sarebbero incontrati sui campi da Padel dove si sono innamorati. Sono poi stati avvistati insieme a una festa a Colle Oppio, poi pochi ... Leggi su dilei (Di martedì 22 febbraio 2022), l’amore è al capolinea e ormai non ci sono più ombre di dubbio. Lui avrebbe un’altra e la sua identità non è più un mistero, siBocchi, è bionda, bellissima ealla. A svelare l’intreccio amoroso è La Repubblica che nota come l’affascinanteBocchi si trovava allo stadio durante Roma-Genoa, proprio due file dietro. Pare che tra i due la scintilla si sia accesa già qualche mese fa ma hanno tenuto nascosta la loro storia., quando è iniziata la storia conBocchi I due si sarebbero incontrati sui campi da Padel dove si sono innamorati. Sono poi stati avvistati insieme a una festa a Colle Oppio, poi pochi ...

Advertising

trash_italiano : Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Frances… - repubblica : Noemi, il nuovo amore di Francesco Totti - Corriere : Totti e Ilary Blasi in crisi: la coppia verso la separazione dopo 17 anni - infoitcultura : Francesco Totti e Ilary Blasi, amore al capolinea? I bookie non ci credono: in quota trionfa l'amore - infoitcultura : Francesco Totti innamorato di Noemi, chi sarebbe la donna così somigliante a Ilary Blasi -