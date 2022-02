Francesco Totti e Ilary Blasi verso la separazione? Spuntano indizi e una presunta nuova fiamma di lui (Di martedì 22 febbraio 2022) La coppia più seguita d’Italia, quella formata da Ilary Blasi e Francesco Totti, in queste ore è finita al centro dei gossip a causa della presunta crisi che li avrebbe colpiti. Mentre i fan cercano di capire esattamente cosa sia successo nella famiglia più chiacchierata e amata di sempre, Spuntano sul web alcuni indizi che sembrerebbero confermare quest’indiscrezione – compresi alcuni rumor su una nuova fiamma per il calciatore. Ilary e Totti si stanno separando? Tutti gli indizi che sembrano confermarlo Gli appassionati di cronaca rosa in queste ore sono stati colpiti da un fulmine a ciel sereno, avendo letto della presunta crisi tra Francesco ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 22 febbraio 2022) La coppia più seguita d’Italia, quella formata da, in queste ore è finita al centro dei gossip a causa dellacrisi che li avrebbe colpiti. Mentre i fan cercano di capire esattamente cosa sia successo nella famiglia più chiacchierata e amata di sempre,sul web alcuniche sembrerebbero confermare quest’indiscrezione – compresi alcuni rumor su unaper il calciatore.si stanno separando? Tutti gliche sembrano confermarlo Gli appassionati di cronaca rosa in queste ore sono stati colpiti da un fulmine a ciel sereno, avendo letto dellacrisi tra...

Advertising

trash_italiano : Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Frances… - repubblica : Noemi, il nuovo amore di Francesco Totti - Corriere : Totti e Ilary Blasi in crisi: la coppia verso la separazione dopo 17 anni - MasterAb88 : C'è SPERANZA ILary a cena con Francesco ?? #Totti #torrieilary #ilaryblasi #isola - httpbenzoash : non ilary blasi che mette un video a cena con i figli e francesco totti senza commentare nulla -