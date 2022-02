Francesco Totti e Ilary Blasi smentiscono la crisi: “Tutte fake news!” (Di martedì 22 febbraio 2022) Finalmente Francesco Totti e Ilary Blasi hanno smentito le voci su una possibile rottura che in questi giorni sta facendo mormorare il web. Da circa due giorni infatti non si fa altro che parlare di una possibile crisi tra i due. Ma ricostruiamo i fatti. Tutto è iniziato da un’indiscrezione lanciata dal sito Dagospia e riportata dai più grandi giornali online. Il portale aveva infatti per primo parlato di una discussione molto forte avvenuta tra la coppia durante una gita romana e che avrebbe posto grande distanza tra i due, portandoli quasi a valutare una possibile separazione. Dopo pochissime ore la notizia si è diffusa a macchia d’olio, assumendo sempre più valore. Il Corriere.it aveva parlato anche di separazione in casa dovuta probabilmente ad un flirt che l’ex showgirl di Passaparola si sarebbe ... Leggi su isaechia (Di martedì 22 febbraio 2022) Finalmentehanno smentito le voci su una possibile rottura che in questi giorni sta facendo mormorare il web. Da circa due giorni infatti non si fa altro che parlare di una possibiletra i due. Ma ricostruiamo i fatti. Tutto è iniziato da un’indiscrezione lanciata dal sito Dagospia e riportata dai più grandi giornali online. Il portale aveva infatti per primo parlato di una discussione molto forte avvenuta tra la coppia durante una gita romana e che avrebbe posto grande distanza tra i due, portandoli quasi a valutare una possibile separazione. Dopo pochissime ore la notizia si è diffusa a macchia d’olio, assumendo sempre più valore. Il Corriere.it aveva parlato anche di separazione in casa dovuta probabilmente ad un flirt che l’ex showgirl di Passaparola si sarebbe ...

Advertising

trash_italiano : Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Frances… - Corriere : Totti e Ilary Blasi in crisi: la coppia verso la separazione dopo 17 anni - Gazzetta_it : Totti, le voci si infittiscono: ci sarebbe Noemi Bocchi dietro la rottura con Ilary Blasi - bbbrokenhome : RT @yleniaindenial1: letteralmente pisciata sotto per Francesco Totti che smentisce le fæïkè nûs dei giornali con il tono di uno che sta pe… - infoitcultura : Francesco Totti e Ilary Blasi, è crisi? Lui smentisce tutto: «Solo fake news» -