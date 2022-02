Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati | lui innamorato di un’altra donna | stanno insieme da un po’ | ecco chi è

Advertising

trash_italiano : Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Frances… - Corriere : Totti e Ilary Blasi in crisi: la coppia verso la separazione dopo 17 anni - fanpage : Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbero vicini alla separazione dopo 17 anni di matrimonio - biografieonline : Cosa è successo tra Ilary Blasi e Francesco Totti: la favola è finita -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Totti

Nella giornata di ieri è esploso un gossip inaspettato e che ha spiazzato tutti, soprattutto sui social: Ilary Blasi esarebbero in crisi? Una notizia lanciata da Dagospia e che i due diretti interessati non avrebbero ancora smentito. Ilary Blasi e: i dettagli sulla presunta crisi ...Sono sempre più insistenti infatti le voci secondo cui Ilary Blasi esarebbero pronti a dirsi addio. La relazione, secondo alcuni pettegolezzi, sarebbe finita ormai da parecchio tempo. Dagospia, in un articolo, ha parlato di un furioso litigio mentre i ...In queste ore Francesco Totti e Ilary Blasi sono al centro dell'attenzione per via dei rumors che circolano sul loro conto. Si parla di una presunta crisi che avrebbe radici ben profonde, che sarebbe ...Una linguaccia in treno, in un filmato di pochi secondi. Così, tramite una 'story' su Instagram, Ilary Blasi risponde alle tante indiscrezioni sulla separazione dal marito, Francesco Totti. La ...