“Francesco Totti e Ilary Blasi si separano dopo 17 anni di matrimonio: lui si è innamorato di un’altra, lei ha avuto un flirt” (Di martedì 22 febbraio 2022) dopo vent’anni d’amore e quasi 17 di matrimonio, Ilary Blasi e Francesco Totti sarebbero a un passo dall’addio. Anzi, secondo il Corriere della Sera vivrebbero già da separati in casa, nella loro megavilla all’Eur, a Roma. È la fine di un mito, di un’epoca, di una delle (poche) certezze tutte italiane. Per tutti questi anni hanno rappresentato una delle coppie inossidabili dello spettacolo, i Sandra e Raimondo dei social prima ancora che ci pensassero Fedez e Chiara Ferragni a intrattenere i fan con i battibecchi familiari. La “Letterina e il calciatore” non si amano più. È stato Dagospia a lanciare la bomba nel pomeriggio di lunedì 21 febbraio: da lì è partita la valanga delle indiscrezioni. In molti hanno fatto subito notare come già negli ultimi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022)vent’d’amore e quasi 17 disarebbero a un passo dall’addio. Anzi, secondo il Corriere della Sera vivrebbero già da separati in casa, nella loro megavilla all’Eur, a Roma. È la fine di un mito, di un’epoca, di una delle (poche) certezze tutte italiane. Per tutti questihanno rappresentato una delle coppie inossidabili dello spettacolo, i Sandra e Raimondo dei social prima ancora che ci pensassero Fedez e Chiara Ferragni a intrattenere i fan con i battibecchi familiari. La “Letterina e il calciatore” non si amano più. È stato Dagospia a lanciare la bomba nel pomeriggio di lunedì 21 febbraio: da lì è partita la valanga delle indiscrezioni. In molti hanno fatto subito notare come già negli ultimi ...

trash_italiano : Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Frances… - Corriere : Totti e Ilary Blasi in crisi: la coppia verso la separazione dopo 17 anni - repubblica : Francesco Totti e Ilary Blasi, l'indiscrezione: la rottura è vicina - GiuseppeporroIt : Ilary Blasi e Francesco Totti, tra i due sembra sia finita ufficialmente: ecco perché #ilaryblasi - AlessandraRece1 : RT @trash_italiano: Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Francesco T… -