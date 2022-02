Francesco Totti e Ilary Blasi potrebbero essere vicini alla separazione

(Di martedì 22 febbraio 2022) AGI - Una indiscrezione di Dagospia confermata secondo molti quotidiani on line da ambienticoppia vede l'ex bomber della Romae la showgirlblasy in crisi,a unadopo 17 anni di matrimonio e tre figli., 45 anni, e, 40 anni, avrebbero avuto problemi di coppia da tempo, e il calciatore ha festeggiato a settembre il suo compleanno senza la moglie. A inizio mese, il 5 febbraio, poi, secondo quanto riferisce il sito di gossip, una lite durante una gita in famiglia al lago di Castel Gandolfo. "Le cose confunzionano - ha detto in una recente intervista la- ma nella vita non si sa mai, tutto può canmbiare".

Quandola vide in tv pensò di volerla sposare immediatamente. Lei era fidanzata e difficilmente avrebbe lasciato il ragazzo dell'epoca, manon ha mollato la presa e grazie a messaggi, ...di Giovanna Cavalli L'ex capitano della Roma e la conduttrice televisiva vivono da separati in casa. Si vocifera di tradimenti (reciproci) E non vissero per sempre felici e contenti.e Ilary Blasi non stanno più insieme. Non si amano più. Di fatto sono già due separati in casa e la metratura da stadio della loro dimora dell'Eur certo gli evita incontri troppo ...Marzo 2002, marzo 2022: venti anni insieme. Una vita, che sembrava infinita. Da un po’, Francesco Totti e Ilary Blasi non sono più loro, non si fanno quasi mai vedere insieme, condividono pochissimo ...Francesco Totti e Ilary Blasi si starebbero per separare. Una storia d’amore cominciata 20 anni fa, era il 2002 quando l’allora attaccante della Roma conobbe la donna che sarebbe diventata sua moglie ...