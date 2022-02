Francesco Totti e Ilary Blasi | matrimonio finito? Lui sarebbe innamorato di un’altra

Advertising

trash_italiano : Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Frances… - Corriere : Totti e Ilary Blasi in crisi: la coppia verso la separazione dopo 17 anni - fanpage : Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbero vicini alla separazione dopo 17 anni di matrimonio - Fakepedia21 : Gossip, oggi Francesco Totti e Ilary Blasi in una foto nel giorno del loro matrimonio. Dopo 17 anni la coppia è uff… - DrApocalypse : Divorzio Francesco Totti - Ilary Blasi: 'Lui è innamorato di un'altra, lei ha avuto un flirt con un collega' -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Totti

"Nasciamo individui e io sono nata Ilary, non". Ha sempre messo le cose in chiaro Ilary Blasi , e non ha mai smesso di rivendicare la propria autonomia dall'illustre marito, anche se inevitabilmente a Roma (e non solo) si finisce a parlare di lui: "Una sit - com con? Mi divertirebbe ma non è il suo lavoro, insomma, lui gioca a calcio... - ...E ora tutti attenti ai social per carpire la verità sui presunti flirt, i litigi e la separazione Un linguaccia, forse diretta a chi sostiene che la storia d'amore con suo maritosia ...LOLNEWS.IT - Solo un paio di settimane fa Tom Holland aveva girato per Roma insieme a Francesco Totti, ora tocca alla fidanzata. Zendaya, coprotagonista dell’ultimo capitolo di Spiderman e star di ...Una notizia inattesa: Francesco Totti ed Ilary Blasi sono pronti al divorzio. Una delle coppie più blasonate del mondo del calcio e dello spettacolo potrebbe dunque, dopo 17 anni di matrimonio ...