Francesco Totti e Ilary Blasi | la linguaccia della showgirl dopo le indiscrezioni sulla separazione

Advertising

trash_italiano : Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Frances… - Corriere : Totti e Ilary Blasi in crisi: la coppia verso la separazione dopo 17 anni - fanpage : Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbero vicini alla separazione dopo 17 anni di matrimonio - twocreatvre : RT @FredMosby_: Ma peggio della separazione dei Totti-Blasi ci saranno quelli che verranno a scrivere 'CI SONO TANTI PROBLEMI IN KWESTO MON… - teolanzalotta : RT @trash_italiano: Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Francesco T… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Totti

Ilary Blasi e: dal primo appuntamento nel 2002 al matrimonio nel 2005 passando per l'arrivo dei figli, le estati a Sabaudia, le carriere piene di riconoscimenti per entrambi, fino alla crisi. ...una vicenda che lascia increduli ma anche le favole più belle sono destinate a finire. E, come sembra confermato da più parti, anche la favola die Ilary Blasi - in realtà una relazione uguale a quella di miliardi di persone nel mondo, e quindi fallibilissima - sarebbe arrivata al capolinea. Separati in casa, lui in compagnia di ...Ha fatto in poche ore il giro del web la notizia della presunta rottura tra Ilary Blasi e l'ex capitano della Roma Francesco Totti. Nelle ultime ore soprattutto si scava nel privato della coppia per ...Dopo 17 anni di matrimonio e tre figli, Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbero in crisi e vivrebbero ormai da separati in casa. Secondo alcuni rumors, il rapporto tra l’ex capitano della Roma e la ...